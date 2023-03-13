Федеральный девелопер «Железно» начал строительство нового проекта в Екатеринбурге

Компания «Железно», регулярно входящая в ТОП-5 лучших российских девелоперов по потребительским качествам жилья, приступила к началу строительства первой очереди нового проекта в районе Широкой речки.



В рамках проекта будет построено 138 тыс. кв.м современного и экологичного среднеэтажного жилья классов «комфорт+» и «бизнес-лайт». Первая очередь строительства объемом 20 тыс. кв.м жилья будет построена до I квартала 2025 года. Скоро застройщик объявит о старте продаж.

Проект от «Железно» — это инновационный эко-квартал из домов средней этажности, которые экологично вписаны в окружающее пространство природы. В нем комфорт и экологичность загородной атмосферы будут сочетаться с возможностями активного пространства для наполненной жизни. Хотя участок позволяет развернуть строительство крупноформатных многоэтажек, девелопер намеренно отказался от идеи возводить очередные “человейники” и выбрал дома с простой геометрией с элементами бионических форм, которые аккуратно впишутся в зеленый массив.

Такое решение было продиктовано и общей концепцией застройки, и желанием «Железно» не наводить архитектурный хаос в сложившемся микрорайоне. Средняя этажность зданий, по мнению авторов проекта, обеспечит жителям психологический комфорт. Этот объект станет первым в районе проектом комплексного освоения территорий с активным вовлечением существующего зеленого ландшафта и развитием зеленой инфраструктуры.

Еще один аргумент в пользу небольшой этажности — уникальный ландшафт квартала: дома будут погружены в зеленый массив и не будут нарушать экосистему соснового бора. Средняя высотность квартала означает, что и жителей здесь будет не много.

Помимо основного жилья появится современная дорожная инфраструктура, будут реконструированы существующие и проложены новые городские инженерные сети, построены инновационные детский сад и школа, а также девелопер сделает пешеходной тротуар до Мичуринских прудов.

Лес внутри жилого комплекса будет очищен и бережно благоустроен, здесь появится уникальный для Урала круглогодичный экопарк площадью более 6,3 га. Как отмечает «Железно», лес — главный герой этого проекта, поэтому застройщик сохранит максимально возможное количество деревьев.

Также проектом предусмотрено несколько общественных рекреационных зон. По лесу пройдет веломаршрут, для пеших прогулок запроектирована экотропа. Она соединит все игровые, спортивные, творческие и лаунж-зоны новых кварталов. Гуляя здесь или катаясь на велосипедах, можно вместе с ребенком изучать флору и фауну Урала.

«Железно» задает стандарт в бережливом проектировании современных общественных пространств на территории своих инновационных комплексов. У компании есть опыт в том числе и в проектировании городских парков — в настоящее время строятся новые парки в ЖК ZNAK в городах Ижевске и Кирове.

«Железно» — это 12 лет качественного роста, более 20 000 счастливых семей и 1,5 млн кв.м будущих проектов.

Справка о компании «Железно» — девелопер инновационных жилых кварталов. На сегодня в активе «Железно» 16 проектов в Кирове, Ижевске и Ульяновске. В ближайшее время компания собирается представить новые проекты в Екатеринбурге и Перми. «Железно», согласно рейтингам Единого ресурса застройщиков, обладает наивысшим рейтингом надежности «5», входит в общероссийский ТОП-5 по потребительским качествам жилья, является обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России 2022», а также 9-кратным обладателем престижной отраслевой премии URBAN AWARDS. В 2022 году премиальный проект «Булычев» в Кирове стал первым в России многоквартирным домом класса «А». https://les-ekb.ru/

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Застройщик вправе вносить изменения в проект в соответствии с действующим законодательством.

ООО Спецзастройщик «Железно Екатеринбург»