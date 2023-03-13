В Туапсе к тюремным срокам приговорили 10 мужчин за вырубку деревьев на 230 млн рублей

Туапсинский районный суд осудил банду «черных лесорубов» за вырубку деревьев на 230 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора, с июля 2019 года по ноябрь 2020 года трое подсудимых на тракторах, бульдозерах и с бензопилами вырубали ясени и грабы. В итоге было вырублено 318 деревьев. Ущерб оценили в 210 млн руб. Чтобы скрыть следы преступления, пни срубленных деревьев закопали.

С августа по ноябрь 2020 года подсудимые незаконно вырубили еще 23 дерева, причинив ущерб более чем на 10 млн руб. Кроме того, злоумышленники угнали КАМАЗ.

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Трое из задержанных также обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В ходе судебного заседания подсудимые вину не признали.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года до 6,5 лет, с лишением права заниматься деятельностью в сфере разработки леса и заготовки древесины. Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима.

Помимо этого в пользу Российской Федерации с осужденных взыскано 230 млн руб. по иску Туапсинского лесничества. Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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