В Екатеринбурге на месте гостиницы «Дели» появится ТЦ с гастрорынком и фуд-кортом

Структура УГМК АО «Ледовая арена» подготовила проект строительства торгово-офисного центра на месте гостиницы «Дели» в центре Екатеринбурга. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. Речь идет о трехэтажном здании с цокольным этажом, раскрытым на рельефе в сторону реки и подземной автостоянкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория, где находилась гостиница "Дели"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Территория, где находилась гостиница "Дели"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Там будут располагаться гастрорынок и фуд-корт. Сроки реализации проекта сейчас не определены, поскольку участок находится в правах третьих лиц»,– цитирует главу города «Вечерний Екатеринбург».

Заброшенную гостиницу «Дели» снесли в 2021 году. Ее строительство началось еще в 1955 году, но так и не было завершено. В 2016 году новые собственники — ТДЦ «Мегаполис» (принадлежит бизнесмену Сергею Флеганову) — заявили о возобновлении работ, которые должны были занять около года, но строительство снова было остановлено. Впоследствии здание выкупила структура УГМК. Алексей Орлов ранее заявлял, что на месте гостиницы не будет торгового центра.

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