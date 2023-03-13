Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов отрицает обвинения в халатности по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов отверг обвинения в халатности в ходе допроса защиты по делу о пожаре в торговым центре «Зимняя вишня», передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. «Не признаю вину в полном объеме»,– сказал Александр Мамонтов. Еще одним фигурантом дела является экс-глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово, Березовского и Кемеровского района ГУ МЧС области Григорий Тереньтев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / региональный сайт Кузбасса A42.RU Фото: Александр Патрин / региональный сайт Кузбасса A42.RU

По версии следствия, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности ТЦ «Зимняя вишня». ТРЦ, по версии следствия, должен был пройти проверку до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно обвиняемым. Халатность должностных лиц, считают следователи, привела 25 марта 2018 года к гибели в пожаре 60 человек, из которых 37 – дети.

По словам Александра Мамонтова, организация проверок не входила его обязанности. Он отметил, что ТЦ работал с 2008 года, в 2013 году была введена в эксплуатацию вторая очередь в виде пристройки. «Объектом контрольно-наблюдательного дела по закону выступает весь объект и его юрлицо, а не пристройка. ТРЦ в период реконструкции работал и проверялся в надлежащие сроки – в 2014 году плановой проверкой и на следующий год – контрольной проверкой», - заявил он в суде.

Он отметил, что план проверок, в который не был включен ТЦ «Зимняя вишня», «принимался органами Госпожарнадзора в пределах их компетенции». «Он также проверялся прокуратурой, которая этот план пропустила и не отменила. И по сей день этот план, несмотря на нынешнее уголовное дело, не отменен. У начальника ГУ МЧС нет полномочий отменять, менять и дополнять такой план, это также нормативами не предусмотрено», - сказал Александр Мамонтов в суде.

Рассмотрение уголовного дела высокопоставленных сотрудников регионального управления МЧС началось в Центральном районном суде Кемерово в конце 2019 года. По данным пресс-службы суда, в ходе судебного разбирательства были допрошены 239 потерпевших и их законных представителей, 240 свидетелей, исследованы письменные документы в 196 томах уголовного дела, а также вещественные доказательства, оглашены и приобщены к материалам дела 82 поступивших гражданских иска признанных судом потерпевших.

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Игорь Лавренков, Кемерово