В пользу укушенной в Саратове бродячей собакой девочки взыскали 30 тыс. рублей

В Саратове в пользу укушенной собакой девочки взыскали компенсацию морального вреда. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что 31 октября прошлого года на 16-летнюю девочку в парке имени Гагарина в поселке Комсомольский напала собака и укусила за руку. Повреждение не повлекло последствий, но причинило ребенку моральный вред.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации о компенсации морального вреда. Эти требования были удовлетворены – суд взыскал в пользу потерпевшей 30 тыс. руб.

Марина Ковалева