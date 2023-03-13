Работник челябинского предприятия взыскал 1,5 млн рублей за травму на производстве

Челябинский областной суд взыскал с ООО «Научно-производственное предприятие “Метчив”» 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда пострадавшему на производстве работнику. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что из-за произошедшего 20 июля 2021 года несчастного случая работник предприятия утратил 30% трудоспособности. После этого прокуратура направила в Металлургический районный суд иск к ООО «НПП “Метчив”» о взыскании в пользу сотрудника компенсации морального вреда. Суд постановил предприятию выплатить 500 тыс. руб. Прокуратура обжаловала решение первой инстанции.