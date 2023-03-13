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Задержаны подозреваемые в гибели девочки под футбольными воротами в Энгельсском районе

По делу о гибели 10-летней девочки в Саратовской области задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщает СУ СК.

По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, задержан бывший директор ООО «Энгельсремонт», по подозрению в халатности - глава Безымянского муниципального образования Энгельсского района.

По данным следствия, днем 11 марта на спортивной площадке, расположенной на улице Школьной села Титоренко, 10-летняя девочка залезла на ворота для мини-футбола. При раскачивании потерпевшей незакрепленные ворота вместе с ней упали и придавили ее. Дети, увидевшие произошедшее, позвали взрослых, те обратились за помощью к медикам. Девочку госпитализировали, но в больнице она скончалась.

С подозреваемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Марина Ковалева

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