В Крыму задержали участника украинского нацбатальона

В Крыму задержали жителя Украины, которого подозревают в участии в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (организация признана террористической в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на УФСБ республики.

По данным ведомства, 39-летний подозреваемый принимал активное участие в деятельности батальона, в который вступил в 2016 году. За все время, как считают сотрудники правоохранительных органов, у мужчины была возможность выйти из состава формирования, но он продолжил незаконную деятельность.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании против интересов РФ).

Анастасия Донскова

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