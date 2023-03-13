В Ярославской области снизилась соцподдержка граждан на оплату ЖКХ

В Ярославской области численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, снизилась за 2022 год с 22% до 21% от населения области. На 31 декабря 2022 года соцподдержку получали 256 тыс. человек, годом ранее — 269 тыс. человек (на 13 тыс. больше). Данные приводит Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квитанция на оплату услуг ЖКХ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Квитанция на оплату услуг ЖКХ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Существенно снизилось число семей с низким уровнем доходов, которые получают соцподдержку. В 2021 году в регионе субсидии были назначены 29 тыс. таких семей (5% семей области), в 2022 году получателями стали лишь 23 тыс. семей (4% семей области). При этом среди получателей пособий выросло число семей с доходами ниже прожиточного минимума (с 16 тыс. человек на 31 декабря 2021 года до 17 тыс. человек на 31 декабря 2022-го). Ярославльстат не указывает причины, по которым семьи потеряли право на социальную поддержку.

В целом по области на предоставление мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2022 году направлено 2 млрд 558 млн руб., что на 46 млн меньше, чем годом ранее.

Антон Голицын