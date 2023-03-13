Глава муниципалитета в Оренбуржье оштрафован за грязные площадки для ТКО

Возбуждено административное дело в отношении главы администрации Тюльганского района Оренбургской области. Чиновнику вменили несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления (ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей»,– говорится в сообщении.

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Ранее надзорное ведомство провело проверку и выявило ряд нарушений. В частности, было установлено, что «контейнерные площадки загрязнены ТКО, специальная площадка для крупногабаритных отходов, подъездные пути и площадки для накопления ТКО не расчищены от снега», сообщают прокуроры. Глава администрации получил представление надзорного ведомства.

В настоящее время оно рассмотрено и удовлетворено. Ранее власти Оренбуржья решили выделить 9 млн руб. на проекты ликвидации незаконных свалок.

Георгий Портнов