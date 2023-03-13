В Казани попрощались с погибшим на Украине 29-летним мобилизованным

В Казани прошли похороны 29-летнего мобилизованного Аделя Хамзина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТНВ.

Адель Хамзин служил командиром комендантского батальона Он погиб 28 февраля 2023 года. В этот день он вместе с другими бойцами находился в Луганской народной республике. В блиндаже они определяли тактические действия. В этот момент туда прилетел снаряд гаубицы.

Погибший родился в Казани, учился в 174-й школе. Он окончил техникум связи, служил в космических войсках России. В последнее время он работал таксистом. У него остались жена и четырехлетняя дочь. Посмертно его наградили Орденом мужества.

"Ъ-Казань"