Ожидания жителей Кубани по зарплате за год выросли на 13%

Ожидания жителей Краснодарского края по заработной плате за год выросли на 13%. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала HeadHunter.

По итогам февраля выяснилось, что в среднем жители края рассчитывают на получение 51,7 тыс. руб. в месяц. Эта сумма на 5,8 тыс. руб. превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Средняя ожидаемая зарплата в Краснодарском крае сейчас на 6,9 тыс. руб. меньше, чем по России,— 58,6 руб.»,— отметила руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алена Манохина.

Как отмечают специалисты, Краснодарский край занял первое место среди регионов ЮФО по уровню ожидаемой месячной зарплаты. В целом по России ожидания потенциальных работников по зарплате выросли на 10% (5,5 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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