ФК «Ростов» обыграл нижегородский «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1

В воскресенье, 12 марта футбольный клуб «Ростов» одержал победу в матче с «Пари Нижний Новгород». Жёлто-синие смогли забить победный мяч на 94-ой минуте игры, сообщает пресс-служба клуба. Встреча прошла на поле «Ростов Арены».
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В первом тайме соперникам не удалось добиться существенных результатов. Счет открыла ростовская команда на 55-ой минуте — свой дебютный гол забил Максим Лангович. Но «Пари НН» смогли отыграться. Во втором тайме на 94-ой минуте победный гол забил с пенальти защитник «Ростова» Максим Осипенко.
По итогам игры, ФК «Ростов» поднялся на третью строку турнирной таблицы с 38 очками.