В автохолдинге «Ключавто» объяснили сокращение прибыли «дочек» в 2022 году

Дочерние компании ООО ГК «СБСВ — Ключавто» (зарегистрировано в Горячем Ключе Краснодарского края) в 2022 году существенно сократили чистую прибыль, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Чистая прибыль ООО «Ключавто» по итогам прошлого года составила 46,9 млн руб., что в шесть раз меньше по сравнению с 2021 годом (282,5 млн руб.), выручка — 1,5 млрд руб. против 3,6 млрд руб. годом ранее. ООО «Автоцентр Евразия» в 2022 году показало чистый убыток в 28 млн руб. против прибыли в 26 млн руб. в 2021 году. Выручка «дочки» автохолдинга в 2022 года сократилась более чем в два раза, до 468 млн руб. Чистый убыток ООО «СБСВ Ключавто Волоколамка» по итогам прошлого года составил 24 млн руб. против прибыли в 213,6 млн руб. в 2021 году. Выручка упала с 5,5 млрд до 1,3 млрд руб. Финансовая отчетность головной компании в системе на данный момент не представлена.

В холдинге «Ключавто» объясняют ухудшение финансовых результатов «дочек» перестройкой авторынка, связанной с приостановкой поставок автомобилей европейских, корейских и американских брендов, а также падением потребительского спроса.

«Падение выручки в 2022 году относительно 2021 года произошло преимущественно в подразделениях автохолдинга, занимающихся реализацией новых автомобилей. Аналогичная динамика характерна и для других игроков автомобильного рынка. При этом "Ключавто Сервис" в 2022 году показал рост выручки на 20,4%»,— рассказали в холдинге.

Также в «Ключавто» отмечают, что структура автохолдинга включает в себя обширную сеть автоцентров в России, в рамках оптимизации расходов, которая потребовалась в 2022 году, была временно приостановлена работа некоторых дилерских центров, что также повлияло на статистику по объемам выручки. «Однако это можно назвать лишь мерой оперативного реагирования, а не трендом. Что касается ООО "СБСВ Волоколамка", то в 2022 году этого автоцентра уже не было в составе "Ключавто", и сравнение финансовых результатов здесь нельзя назвать корректным в контексте информации о нашем автохолдинге»,– подчеркнули в компании.

В «Ключавто» добавляют, что на данный момент фиксируют увеличение продаж новых моделей авто, в том числе китайских, отечественных и поставляемых в рамках параллельного импорта. Данный фактор дает основания рассчитывать на рост ключевых финансовых и бизнес-показателей по всем направлениям бизнеса, резюмируют в «Ключавто».

ООО «ГК СБСВ-Ключавто» основано в 2001 году в Горячем Ключе Виктором Сергеевым. Выступает официальным дилером 31 автомобильного бренда, насчитывает 102 автоцентра. По итогам 2021 года выручка компании составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль 351,2 млн руб.

Наталья Решетняк

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