В Казани из-за резкого потепления затопило трамвайные пути

В Казани в связи с резким потеплением затопило трамвайные пути. Об этом говорится в сообщении «Метроэлектротранса».

Инцидент произошел на участке проспект Победы — улица Закиева. В связи с ЧП было приостановлено движение трамваев №5, 5а и 7. «В связи со скоплением талой воды и превышением ее критического уровня на трамвайных путях движение вагонов по маршрутам №5, 5а, 7 на участке проспект Победы — Закиева временно приостановлено», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Позже на место ЧП прибыли аварийные бригады. В 9:56 движение трамваев было возобновлено.

"Ъ-Казань"