Суд обязал Башгидромет оборудовать в девяти городах Башкирии посты наблюдения за состоянием воздуха

Судья Октябрьского райсуда Уфы Юлия Проскурякова удовлетворила исковые требования Башкирского природоохранного межрайонного прокурора Евгения Гуслова и обязала Башгидромет профинансировать и оборудовать в девяти городах Башкирии стационарные посты наблюдения за состоянием воздуха. Речь идет о Сибае, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее, Ишимбае, Мелеузе, Учалах и Туймазах, сообщили пресс-служба надзорного органа.

Как было установлено в суде, в девяти городах республики размещены объекты, оказывающие «значительное негативное воздействие» на окружающую среду, но уполномоченными органами не обеспечена необходимая непрерывная регистрация содержания загрязняющих веществ и регулярный отбор проб воздуха для последующего анализа.

Представитель Башгидромета Фарит Сабиров исковые требования не признавал. Он указывал, что ни ГОСТ, ни другие документы не обязывают Башгидромет оборудовать стационарные посты.

Венера Хисамова

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