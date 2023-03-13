Суд обязал Башгидромет оборудовать в девяти городах Башкирии посты наблюдения за состоянием воздуха

Судья Октябрьского райсуда Уфы Юлия Проскурякова удовлетворила исковые требования Башкирского природоохранного межрайонного прокурора Евгения Гуслова и обязала Башгидромет профинансировать и оборудовать в девяти городах Башкирии стационарные посты наблюдения за состоянием воздуха. Речь идет о Сибае, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее, Ишимбае, Мелеузе, Учалах и Туймазах, сообщили пресс-служба надзорного органа.
Как было установлено в суде, в девяти городах республики размещены объекты, оказывающие «значительное негативное воздействие» на окружающую среду, но уполномоченными органами не обеспечена необходимая непрерывная регистрация содержания загрязняющих веществ и регулярный отбор проб воздуха для последующего анализа.
Представитель Башгидромета Фарит Сабиров исковые требования не признавал. Он указывал, что ни ГОСТ, ни другие документы не обязывают Башгидромет оборудовать стационарные посты.