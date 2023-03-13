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Период работы мультимодального маршрута до курорта «Солнечная долина» продлен

Период работы мультимодального маршрута из Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная долина» продлен с 12 до 26 марта. Решение принято из-за высокой популярности направления, сообщают в ЮУЖД. Транспорт продолжит курсировать по выходным дням.

Как и ранее, с пригородного вокзала в Челябинске электропоезд будет отправляться в 8:35, прибывать в Миасс — в 10:10. До «Солнечной долины» трансфер довезет пассажиров к 10:35. Обратно автобус отправится в 16:20. Из Миасса поезд стартует в 17:18, прибытие в Челябинск назначено на 18:35.

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