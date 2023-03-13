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Коммерсантъ FM
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Обвинение запросило 12 лет по второму делу красноярского бизнесмена Быкова

Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по второму уголовному делу. С учетом того, что в сентябре 2021 года бизнесмена осудили на 13 лет за организацию двойного убийства в 1990-х, прокурор предложил назначить ему 18 лет колонии строго режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Анатолий Быков

Анатолий Быков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Анатолий Быков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По второму делу бывшего главу Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова обвиняют в подстрекательствах знакомого Александра Живицы к покушению на вице-президента федерации бокса Андрея Грабовского и убийству коммерсанта Андрея Неколова «в связи с личными неприязненными отношениями к ним».

По версии следствия, в 2004 году Анатолий Быков решил убить учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова. Он нашел киллера, который взял за заказ $50 тыс. Однако в ходе подготовки к преступлению исполнитель получил более срочный заказ на убийство Андрея Грабовского. На дороге киллер из автомата Калашникова изрешетил машину спортсмена, однако тот не пострадал.

После неудачного покушения наемник выполнил другой заказ и выпустил в коммерсанта Андрея Неколова четыре пули из пистолета ТТ. Поскольку исполнитель справился только с одним убийством, гонорар был снижен до $10 тыс.

7 сентября 2021 года Свердловский райсуд Красноярска приговорил бизнесмена к 13 годам колонии за организацию заказного убийства коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко. По версии следствия, в 1994 году у Анатолия Быкова и Александра Наумова произошел конфликт из-за распределения доходов от совместного бизнеса. Перед машиной Анатолия Быкова прогремел взрыв, однако он не пострадал. Он посчитал, что покушение на него организовал Александр Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко, и решил отомстить.

Быков обратился к криминальному авторитету Владимиру Татаренкову (Татарину) и его бригаде киллеров. Они расстреляли «девятку», в которой были Наумов и Войтенко, а когда они попытались убежать, догнали их и добили выстрелами в упор. Присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Подробнее о деле Анатолия Быкова — в материале «Улыбаетесь, значит, все хорошо».

Анастасия Ларина

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