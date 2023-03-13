Реставраторы из Петербурга представят проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире к апрелю

Петербургские реставраторы продолжают работы по восстановлению античных памятников Пальмиры в Сирии. В апреле представят проект Триумфальной арки – самого известного сооружения сирийской Пальмиры, пишет 13 марта «Деловой Петербург».

Проектирование ведется на удаленке ради безопасности. Координирует реставрацию Институт истории материальной культуры (ИИМК РАН), который заключил договор о реставрации арки с Департаментом древностей Сирии в марте прошлого года. Детали соглашения неизвестны. В проекте также принимают участие Государственный Эрмитаж, мастерские Максима Атаянца и «Студия 44». Поскольку арка является объектом Всемирного наследования, проект работ предстоит согласовывать с ЮНЕСКО. Возможно поэтому в компанию реставраторов входит зампред КГИОП Алексей Михайлов, известный по работе над проектами зон охраны в центре Петербурга.

Триумфальная арка в Пальмире была построена во времена правления римского императора Септимия Севера (193–211). В 1930-е годы она прошла реставрацию с укреплением железобетонными элементами, однако была разрушена в 2015-м в ходе гражданской войны. Рухнули пролет и один из пилонов.

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