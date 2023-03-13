Застройщик получил разрешение на возведение самых высоких башен в Самаре

Получено разрешение на строительство жилых башен «Баланс Towers» в Самаре. Проект реализует девелопер «Альянс Менеджмент».

Башни появится на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского. Проект станет первым на территории 4 ГПЗ и выполнит роль входных ворот в деловую часть города.

По информации застройщика, это будет самое высокое здание в Самарской области. В настоящее время проект «Баланс Towers» получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» – единственной в РФ организации для зданий выше 100 м.

«Это говорит о том, что у проекта сложная концепция, что делает его уникальным и эксклюзивным для области. Этот проект достоин того, чтобы стать архитектурной доминантой и быть размещенным на всех открытках и презентационных материалах региона»,– рассказали «Ъ» представители девелопера.

По словам генерального директора УК «Альянс-Менеджмент» Данила Либуркина, в проектировании объекта были задействованы специалисты московского архитектурного бюро. Форма и высота объекта уникальны для Самары: одна башня высотой почти 130 м на 37 этажей, и вторая – 22 этажа. «Проект достаточно сложный по конструктиву – высотки в форме кубов, которые сдвинуты относительно друг друга. Будет много стекла и металла»,– отмечает Данил Либуркин.

Георгий Портнов