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В Нижнем Тагиле водитель УАЗ сбил девушку на трамвайной остановке

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель УАЗ, проезжая трамвайную остановку, сбил 16-летнюю девушку. В пресс-службе УГИБДД по региону сообщили, что инцидент произошел вечером 12 марта около дома на ул. Победы, 39.

По предварительным данным, подросток шла к остановившемуся на остановке трамваю, когда 76-летний водитель наехал на нее. Мужчина заявил, что видел трамвай, поэтому начал снижать скорость, чтобы остановиться, но в этот момент «неожиданно на проезжую часть вышла девочка». По словам пенсионера, он пытался уйти от столкновения, но ему не удалось.

В результате авария девушка получила ушиб стопы.

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