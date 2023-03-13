«Бескрайнее поле двусмысленности»

Премьер-министр Грузии обвинил оппозицию в манипулировании молодежью во время протестов. По словам Ираклия Гарибашвили, «студентам промыли мозги» и использовали их как щит, чтобы они кидали «коктейли Молотова». По данным властей, в ходе беспорядков из-за принятия закона об иноагенах пострадали около 60 полицейских. Также премьер Грузии заявил, что экс-президента страны Михаила Саакашвили отправили из Украины на родину намеренно — для дестабилизации ситуации и организации госпереворота. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, какими могут быть долгосрочные последствия протестов в Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Противостояние грузинской власти с активной частью гражданского общества закончилось полной победой протестующих. Во всяком случае, так ситуация выглядит на данный момент. Закон об иноагентах отклонен, и все задержанные у парламента выпущены на свободу. Вот только вряд ли можно говорить о какой-то новой Грузии. Ближайшие дни, конечно, покажут, сможет ли разобщенная оппозиция возглавить уличный протест и вывести людей уже под лозунгами проведения внеочередных выборов или, наоборот, после тактического отступления правящая «Грузинская мечта» начнет новую атаку на права и свободы.

Как показывает опыт прошлых выступлений, скорее всего, не произойдет ни того, ни другого, а страна переключит свое внимание на начинающийся туристический сезон и продолжит пытаться усидеть на двух стульях. С одной стороны, все, что связно с Россией как государством, воспринимается грузинами исключительно в негативном ключе. Общественный консенсус гласит, что Москва ответственна за потерю контроля над Абхазией и Южной Осетией. Соответственно, фраза «как в России» служит синонимом чего-то очень плохого и даже неприличного.

С другой стороны, товарооборот с нашей страной в 2022 году вырос на 50%. По мнению специалистов, десятипроцентный рост ВВП Грузии второй год подряд во многом обязан именно российским деньгам — приток $2,5 млрд от релокантов, увеличение транспортных потоков, параллельный экспорт и поставки дешевых энергоносителей. И, конечно, туризм, который, по словам министра экономики Левана Давиташвили, уже не только восстановился, но и превысил показатели допандемического 2019-го. При этом 40% турпотока приходится на россиян.

Похожая двусмысленность наблюдается и в отношениях с Западом: Европу народ любит, себя ее частью считает, но, как говорится, смотрите пункт первый. Абсолютно все политики провозглашают европейский выбор, и только знающее ухо может распознать, где об этом выборе говорит оппозиционер, а где какой-нибудь чиновник. По негласным правилам, недовольные будут просто хотеть в Евросоюз, а наделенные властью разглагольствовать об особом грузинском пути в Европу с сохранением скреп вроде неприятия ЛГБТ и отказом от единой санкционной политики.

Откровенно говоря, вряд ли Брюссель и Вашингтон готовы заместить Тбилиси бурный денежный поток, поступающий из России. А, значит, любое ответственное правительство будет вынуждено юлить и пытаться сохранить народную поддержку и одновременно валютные поступления из нелюбимой электоратом страны.

К слову, и в политической жизни достигнут определенный статус-кво. Судя по всему, грузинам действительно надоело правление Бидзины Иванишвили, однако достойной замены ему они не видят. Протесты в поддержку Михаила Саакашвили были куда малочисленнее нынешних. Да и в целом, согласно опросам, 61% граждан вообще не доверяет политикам, поэтому те и дальше будут говорить одно, иметь в виду другое, делать третье. А обыватели продолжат слышать что-то свое и время от времени собираться у стен парламента, чтобы высказать свое «фи» этому бескрайнему полю двусмысленности.

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