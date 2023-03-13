В Переславле проверяют уровень угарного газа на месте обрушения трубы котельной

В Переславском городском округе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, принято срочное решение о проверке уровня угарного газа рядом с местом обрушения трубы котельной. Об этом заявил и.о. главы Переславля-Залесского Александр Тарасенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рухнувшая труба котельной в Переславле

Фото: Прокуратура Ярославской области Рухнувшая труба котельной в Переславле

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», частичное обрушение трубы в главной городской котельной ООО «Эко-Петровск» произошло вечером 12 марта. Пострадавших нет. По словам Александра Тарасенкова в ближайшие дни собственник котельной будет осуществлять переключение на «резервную» трубу. На месте происшествия и ближайших населенных пунктах проводят замеры угарного газа.

«Сейчас специалисты дополнительно замеряют уровень угарного газа в селе Большая Брембола. На данный момент превышений нет, будем продолжать контроль. Для этих целей на место вызовем лабораторию Роспотребнадзора»,— заявил исполняющий обязанности главы Переславля Александр Тарасенков.

Губернатор Ярославской обалсти Михаил Евраев назвал обвал трубы на главной котельной Переславля ещё одним подтверждением, что состояние коммунальной инфраструктуры в городе критическое.

«Если по-простому, то в системе ЖКХ там полный бардак. Износ коммуникаций предельный, сети не изолированы, топим воздух, потери колоссальные», — отметил Михаил Евраев.

Губернатор обещает выделить Переславлю 1,5 млрд руб. на строительство трех новых котельных.

Андрей Иванов