Параформ интересен для России

Эксперты всероссийской конференции высоко оценили перспективы применения параформальдегида в отечественной промышленности. Мероприятие состоялось 1 марта в Перми при поддержке регионального Минпромторга.
Преимущества параформальдегида (параформа) перед формалином обозначил коммерческий директор ООО «Логихим» Михаил Мун. По его словам, применение параформа удешевляет логистику и снижает класс опасности продукта.
– Срок годности параформальдегида на самом деле не ограничен, – заявил Михаил Мун. – Есть возможность перевозки его в морозы и получения на месте любой концентрации продукта. Гораздо легче при этом соблюдать природоохранное законодательство, меньше опасность для здоровья персонала. При дисконте формалина, использование параформа может быть коммерчески обоснованным, особенно с учетом экономии на сопутствующих расходах – логистике и природоохранных мероприятиях.
Директор по техническому развитию АО «Метафракс Кемикалс» Андрей Еремеев пояснил, что используемая на предприятии технология дает возможность регулировать размер частиц вещества. Это позволяет максимально снизить содержание в готовом продукте пыли и комков, которые мешают его быстрому растворению. По мнению руководителя, заменив формалин на параформальдегид, можно получить экономию.
– Особо удобно использовать параформальдегид в отдаленных районах страны при небольших объемах потребления и нерегулярном его использовании, учитывая длительный срок хранения, – отметил Андрей Еремеев.
Доктор технических наук, профессор кафедры химтехнологий ПНИПУ Владимир Пойлов также обратил внимание на меньшую токсичность параформа по сравнению с формалином. По его словам, имеется более 3 тыс. патентов на получение веществ с использованием параформальдегида.
Заместитель директора по инвестициям и инновациям АО «Полиэкс» Вадим Журавлев сообщил, что продукт дает уникальные возможности для того, чтобы эффективно взаимодействовать с заказчиками как в плане скорости приготовления реагентов, так и их доставки и применения в отрасли нефтедобычи.
– Параформ уникален, потому что он позволяет делать реагенты, которые обладают способностью не только поглощения сероводорода, но и являются бактерицидом. Комплексное действие позволяет устранять не только последствия, которые связаны с сероводородом, но и саму причину его появления, – рассказал Вадим Журавлев.
Руководитель обособленного подразделения ИТЦ «Метафракс» Василий Перепелкин поделился опытом разработки методик по получению из параформа водных растворов различных концентраций, а также взаимодействия с производителями синтетических смол.
– Параформ интересен для России. Есть сферы, где без него не обойтись. Первое – там, где не требуется лишняя вода, где она мешает. В этом случае параформ используется эксклюзивно всегда, формалин не применяют. Вторая история – это новые производства продуктов, где формалин требует создания дорогостоящей инфраструктуры, хранения, дозирования. С параформом можно обращаться с минимальными капитальными затратами, – отметил Василий Перепелкин.
Итоги конференции подвел генеральный директор ООО «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев.
– Эта конференция дает возможность для старта новых проектов. Нам предстоит пройти сложный путь, чтобы от идеи прийти к ее реализации. Мы всегда открыты к диалогу и готовы обсуждать вопросы, связанные с использованием нашей продукции. Ждем обратной связи от всех коллег и партнеров, – резюмировал Олег Мамаев.
ПАО "Метафракс Кемикалс"
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