Выдача товарных кредитов в Челябинской области снизилась на 52%

В январе в Челябинской области в точках продаж выдали 7,5 тыс. кредитов на 424 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 52% меньше по количеству и на 39% — по объему. Средний чек при этом вырос на 26%, до 56 тыс. руб., сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В целом по России выдача товарных кредитов (POS-кредитов) к январю прошлого года снизилась на 49%, до 298,4 тыс. шт., объем — на 34%, до 19,7 млрд руб. Средний чек увеличился на 29% и составил 66 тыс. руб.

Среди 30-регионов лидеров в этом виде кредитования наибольший объем выдачи в январе зафиксирован в Москве (2,16 млрд руб.), Московской области (1,68 млрд руб.), Санкт-Петербурге (1,05 млрд руб.), Краснодарском крае (1,01 млрд руб.) и Татарстане (0,68 млрд руб.). Самый высокий средний чек по POS-кредитам отмечен в столице (95 тыс. руб.) и Хабаровском крае (87 тыс. руб.).

Ощутимее всего количество и объем выданных займов этого вида сократился в Алтайском крае — на 61% и 53% соответственно. Наименьшую динамику продемонстрировал Хабаровский край, где выдали 2,6 тыс. кредитов (-9%) на сумму 229 млн руб. (-45%).