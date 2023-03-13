Аварии на электросетях из-за сильного ветра произошли в шести районах Воронежской области

В минувшее воскресенье, 12 марта, из-за шквалистого ветра в шести районах Воронежской области произошли аварии на сетях электропередачи. Об этом сообщили в местном филиале «Россетей»—«Воронежэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Белгородэнерго Фото: Пресс-служба Белгородэнерго

«Технологические нарушения» из-за осадков и ветра скоростью до до 22 м/с имели место в Аннинском, Богучарском, Каширском, Лискинском, Таловском и Хохольском районах. В облправительстве заверили, что отключенных социально значимых объектов не было. В случаях таких инцидентов могут быть задействованы 95 резервных источников электроснабжения общей мощностью 4,3 МВт.

По состоянию на вечер воскресенья аварии устраняли 11 бригад энергетиков — 31 человек и 13 единиц техники.

Сергей Калашников

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