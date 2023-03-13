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В Ростовской области введены новые правила эвакуации при ЧС

В Ростовской области вступили в силу новые правила эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Порядок утвержден постановлением правительства РФ в сентябре 2022 года и вступил в силу с 1 марта текущего года.

Обязательным условием для эвакуации населения является наличие угрозы жизни и здоровью людей, как в связи со случившимся бедствием, так и при риске его происшествия. Определены ответственные за вывоз людей из зоны ЧС органы. Если чрезвычайная ситуация федерального или межрегионального характера, то эвакуацию обеспечивает правительство РФ, в случае угрозы регионального или муниципального уровня — исполнительные органы субъекта или муниципалитета.

За общественным порядком и сохранением имущества эвакуированных граждан в зоне ЧС обязаны следить территориальные органы МВД РФ, нацгвардия. Также в случае чрезвычайной ситуации, МВД будет временно ограничивать или полностью запрещать движение территории.

Данные правила будут действовать вплоть до 2029 года

Анастасия Назарова

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