Пермь может посетить первый замглавы администрации президента РФ

Гранд-финал конкурса «Мастера гостеприимства», который пройдет в Перми с 13 по 15 апреля, может посетить первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщается на сайте мероприятия. Анонсирован также приезд вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и бывшего губернатора Прикамья, главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ъ-Прикамье», 100%-ного подтверждения приезда высокопоставленного чиноуника у краевых властей пока нет.

В рамках гранд-финала в Перми пройдут выставка регионов Великого Волжского пути, ярмарка региональных сувениров, диалог «Первые лица: культура сервиса в России», а также круглые столы, проектные мастерские и лекции.

«Мастера гостеприимства» — конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития и кадровое обеспечение туристской отрасли. Глобальная цель — раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на новый уровень.