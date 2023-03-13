Население Челябинской области сократилось на 15 тыс. человек в 2022 году

На 1 января 2023 года число постоянных жителей Челябинской области, по предварительным данным Челябинскстата, составило 3,406 млн человек. За год население сократилось на 15185 человек. На 1 января 2022 года, с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года число постоянных жителей региона превышало 3,421 млн.

За 12 месяцев 2022 года в Челябинской области родилось 30,9 тыс. человек, что почти на 2,5 тыс. или 7,3% меньше, чем в 2021 году. Число умерших сократилось почти на четверть, до 45,5 тыс. Естественная убыль населения снизилась в 1,8 раза, до 14,6 тыс. человек.

Миграционного прироста в 2022 году в регионе не произошло. Число покинувших Южный Урал на девять человек превысило число прибывших. Более 30,1 тыс. жителей переехали в другие регионы России, а приехали на Челябинскую область на 2,2 тыс. меньше – 27,8 тыс.

По международному потоку зафиксирован прирост на 2,2 тыс. человек, что почти в четыре раза меньше, чем в 2021 году. По данным Челябинскстата, в прошлом году резко выросло число покинувших регион иностранцев – более чем в три раза. Всего Челябинскую область покинули 14 тыс. иностранных мигрантов, прибыли – 16,3 тыс. Большинство переехали из Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Армении.