Президент «Пармы» может получить пост в заксобрании

Комитет заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры завтра, 14 марта, рассмотрит вопрос о председателе и его заместителе, свидетельствуют данные с сайта парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Напомним, что прежний глава комитета Антон Удальев сложил полномочия депутата на февральском пленарном заседании парламента.

Как пояснил источник в парламенте, на должность главы комитета будет внесена кандидатура Павла Черепанова, в настоящий момент уже занимающего должность зампреда. На освобождающееся кресло заместителя председателя комитета будет предложена кандидатура президента БК «Парма» Сергея Богуславского.

Отметим, что господин Богуславский, будучи депутатом гордумы Перми 2016–2021 годов, возглавлял комитет по инвестициям и муниципальной собственности.