УФАС отменило итоги конкурса на капремонт лицея-интерната в Уфе

Управление ФАС по Башкирии предписало Республиканскому инженерному лицею-интернату отменить итоговый протокол конкурса на капитальный ремонт учебных корпусов на Кольцевой и Нежинской улицах в Уфе. Об этом сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Комиссия должна пересмотреть заявки.

Антимонопольная служба поддержала доводы ООО «ПСФ Д-Арт», которое в своей жалобе указало, что победитель конкурса — ООО «Эва строй» — в качестве подтверждения опыта представил недостоверные контракты. В частности, компания предоставила пять договоров подряда с неким С. Ивановым на капремонт помещений административного здания в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 46. По этому адресу находится ТРЦ «Гринвич», директором которого является Д. Сарапульцев. Все спорные договоры имеют одинаковую стоимость, изменены только их реквизиты. Это указывает на признаки недостоверной информации, отмечается в решении УФАС. «Эва строй» не смог опровергнуть доводы жалобы.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», общая стоимость капремонта учебных корпусов составляет 207 млн руб. До 20 августа победитель торгов должен отремонтировать фасады, частично отремонтировать кирпичную кладку стен, заменить кровлю, установить новые оконные блоки, заменить водосточную систему и пожарные лестницы, обновить входные группы и так далее.

Майя Иванова

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