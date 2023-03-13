В Дрожжановском районе Татарстана похоронили участника спецоперации

В Дрожжановском районе Татарстана в минувшие выходные прошли похороны военнослужащего Рената Миначева, который погиб в зоне спецоперации на Украине, пишет газета «Родной край».

Татарстанец родился и вырос в селе Большая Цильна. После окончания учебы он отправился на службу в армию. На спецоперацию он поехал добровольцем в составе батальона «Алга». Погибшему было 39 лет. У него остались жена и дочь.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров выразил соболезнования родным погибшего. Ренат Миначев был посмертно награжден Орденом Мужества.

"Ъ-Казань"