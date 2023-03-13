Водителя, виновного в гибели трех человек, отправили в колонию-поселение

Свердловский суд Перми признал виновным пенсионера МВД Сергея Ощепкова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщает портал ProPerm.ru.

ДТП произошло 24 сентября 2022 года на ул. Белинского в Перми. Водитель «Ниссана» Сергей Ощепков не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса». Из-за неверных действий водителя погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения, получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

В ходе суда, гособвинение просило приговорить подсудимого к пяти годам лишения свободы. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.