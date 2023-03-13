В четырех районах Саратовской области в этом году откроются диагностические центры

В Саратовской области планируется создание сети межрайонных диагностических центров, сообщает пресс-служба губернатора региона Романа Бусаргина.

Как отмечают в пресс-службе, за каждым из таких центров будут закреплены жители соседних районов, но речь о закрытии местных больниц пока не ведется. В диагностических центрах планируют установить так называемое тяжелое оборудование: аппараты КТ, МРТ, УЗИ, маммограф, рентген, диагностическая лаборатория.

«Сейчас жители вынуждены ездить на обследование в Саратов или пользоваться услугами платной медицины. Теперь высокотехнологическая диагностика будет приближена к людям. Съездить в соседний райцентр намного удобнее, чем добираться до областных клиник», - считает Роман Бусаргин.

До конца этого года власти планируют оснастить четыре таких центра на базе действующих и новых поликлиник – в Базарном Карабулаке, Балашове, Красном Куте и Новоузенске. Оставшиеся центры откроются в 2024 и 2025 годах.

Будет рассмотрен вопрос об открытии новых автобусных маршрутов для удобства поездок на обследования или изменении расписания.

Марина Ковалева