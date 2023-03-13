Заседание рабочей группы Курултая по вопросам буллинга в школах состоится 23 марта

Курултай Башкирии создал рабочую группу по вопросам профилактики буллинга среди детей в школах. Ее возглавила зампредседателя парламента Тамара Тансыккужина, также в состав вошли представители минобразования Башкирии, госкомитета по молодежной политике, уполномоченный по правам ребенка Ольга Пачихина и другие. Первое заседание назначено на 23 марта, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, члены группы имеют «слабое представление о реальных масштабах проблемы», так как чаще школы «не выносят сор из избы и стараются улаживать конфликты самостоятельно». По мнению председателя парламента, нужно найти «новые подходы» для решения проблем с кибербуллингом детей в соцсетях.

Карина Мамаева

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