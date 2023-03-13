Ростовчане проголосовали за введение одностороннего движения на ул. Лермонтовской

В голосовании по вопросу изменения схемы движения по ул. Лермонтовской в Ростове-на-Дону большинство горожан выступили «за». Всего 86% проголосовавших из 500 человек ответили положительно, следует из результатов на сайте «Активный Ростовчанин».

Напомним, опрос был запущен в ноябре прошлого года департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону. Положительно инициативу оценили 430 участников опроса. На участке от пер. Университетский до пр. Чехова планируется ввести одностороннее движение с востока на запад.

По данным департамента автодорог, с 18 марта также одностороннее движение с будет введено на еще одном участке ул. Лермонтовской - от пер. Университетского до пер. Крепостного с запада на восток.

Анастасия Назарова