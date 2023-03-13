Первый авиарейс из Перми в Минск запланирован на 2 апреля

В расписании аэропорта Большое Савино появились рейсы в Минск (Беларусь), которые будет выполнять авиакомпания «Икар». Первый вылет запланирован на 2 апреля, полетная программа рассчитана до 26 октября 2023 года.

Частота рейсов составит два раза в неделю, вылеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Embraer, время в пути составит три часа.

Открыть авиасообщение с Минском краевые власти планировали еще осенью 2022 года. В сентябре конкурсная комиссия выбрала получателя субсидий, им стали «Уральские авиалинии» (УАЛ). Согласно программе перевозчика, выполнять рейсы планировалось дважды в неделю, по средам и воскресеньям. До конца 2022 года УАЛ должны были совершить из Перми 26 «парных» рейсов. Анонсированная стоимость билета в одну сторону составляла от 7,7 тыс. руб., туда-обратно — от 12,6 тыс. руб. Однако в конце октября 2022 года авиакомпания отменила рейс из-за низкого спроса на билеты.

В декабре 2022 года победителем отбора авиаперевозчиков на этот маршрут стала авиакомпания «Икар». Размер субсидии для «Икара» составит 61,6 млн руб.