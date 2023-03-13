Прибыль компаний Челябинской области упала почти на 30% в 2022 году

В 2022 году прибыль организаций (без учета субъектов малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, бюджетных учреждений) Челябинской области составила 351,8 млрд руб. Это на 29,6% меньше по сравнению с 2021 годом. Убытки компаний при этом выросли на 25,4%. Такие данные представил Челябинскстат.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в 2022 году составил 310 млрд руб., или 66,4% к 2021 году. Прибыль добывающих предприятий в прошлом году сократилась на 40,7%, а убытки увеличились на 95%. Обрабатывающие производства снизили и убытки, и прибыль – на 47,5% и на 37,3% соответственно. Прибыль компаний, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, увеличилась на 47%, а убытки – на 34,8%. Организации сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов нарастили убытки на 485,3%, а прибыль – почти на 40%.

В целом в 2022 году каждая четвертая компания Челябинской области работала с убытками. Доля прибыльных организаций составила 75,2%.

К концу прошлого года кредиторская задолженность организаций региона превысила дебиторскую и составила 913,9 млрд руб. В том числе просроченная – 40,76 млрд, или 4,5% общей суммы. Дебиторская задолженность составила 912,8 млрд, из нее просроченная – 46,7 млрд.