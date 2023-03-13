Прикамье заняло пятое место среди регионов РФ по числу электромобилей

По итогам 2022 года Пермский край занял пятое место среди регионов страны по количеству легковых электромобилей, оснащенных исключительно электрическим двигателем. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные ГИБДД. На конец года в регионе было зарегистрировано свыше 1,6 тыс. электромобилей. В рейтинге Прикамье уступило Иркутской области, Приморскому краю, Москве и Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В минэке Пермского края считают, что высокой позиции региона в рейтинге поспособствовало стимулирование использования электротранспорта за счет льгот: с 1 января 2022 года владельцы электромобилей в Прикамье освобождены от уплаты транспортного налога в отношении любой категории и любого количества транспортных средств, оснащенных исключительно электрическим двигателем. Данная налоговая льгота действует до 2028 года включительно. Кроме того, в крае идет работа по развитию инфраструктуры для эклектических автомобилей. На сегодняшний день на его территории установлено 40 электрозарядных станций для таких машин. С 2023 года Пермский край присоединился к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств. В рамках него в регионе планируется установить еще 66 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью не менее 149 кВт.