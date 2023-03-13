«Камский кабель» приглашает на Cabex-2023!

«Камский кабель» приглашает посетить свой стенд и мероприятия деловой программы на выставке Cabex-2023. С 14 по 16 марта в московском «Экспоцентре» руководители, технические специалисты и менеджеры отдела продаж предприятия ответят на вопросы посетителей, расскажут о компании и выпускаемой продукции, дадут подробную информацию об условиях и преимуществах сотрудничества с «Камским кабелем».

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Все посетители смогут лично оценить качество кабелей – на стенде компании будут представлены образцы новой и уже зарекомендовавшей себя продукции для различных отраслей промышленности:

• силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена;

• силовые кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины;

• самонесущие изолированные провода;

• кабели для горных работ;

• кабели управления;

• саморегулирующиеся нагревательные кабели типа TENon;



• кабели для пожарной безопасности.

«Камский кабель» входит в число крупнейших производителей кабелей и проводов и, по сути, составляет основу выставки. Ежегодно представители предприятия собираются в Москве, чтобы презентовать свои разработки и обменяться с коллегами мнениями о текущем положении отрасли и перспективах ее развития.

На Cabex-2023 более 170 отечественных и зарубежных производителей и поставщиков проде-монстрируют широкий ассортимент кабеля, проводов, аксессуаров, электротехнических изделий, инструментов, оборудования и материалов для производства КПП. Мероприятия деловой программы Cabex охватывают широкий круг актуальных вопросов производства и применения кабелей и проводов в ключевых отраслях российской экономики. В частности, решаются вопросы проектирования и монтажа кабельных сетей, а также индустрии производства КПП.

Для бесплатного посещения выставки введите промокод kamskiykabel23 при регистрации электронного билета: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

Дата: 14–16 марта 2023 года.

Место: Москва, Краснопресненская наб., 14 (ЦВК «Экспоцентр»),

павильон 1, стенд А517.

Время:

14 марта 10:00 – 18:00

15 марта 10:00 – 18:00



16 марта 10:00 – 16:00

Увидимся на Cabex-2023!

ООО "Камский кабель"