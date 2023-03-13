Бухгалтер сельской администрации в Кузбассе за хищение из казны 3,7 млн рублей получила срок

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел уголовное дело в отношении экс-бухгалтера сельской администрации. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Ей назначено 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, в 2022 году в полицию обратился глава сельской администрации, который сообщил о возможном хищении средств из казны. Как установили правоохранители, обвиняемая на посту бухгалтера в администрации и по совместительству в местной школе вела двойную бухгалтерию. За пять лет она похитила около 3,7 млн руб., которые потратила на отдых в Сочи, Алтайском крае и Ялте.

В содеянном фигурантка призналась, ей предстоит полностью возместить причиненный ущерб.

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Лолита Белова