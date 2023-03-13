В проектном офисе «Пермь-300» сменился программный директор

Проектный офис «Пермь-300» покинула программный директор Мария Кубланова. Как сообщает «Новый компаньон», она уволилась еще в январе 2023 года, выполнив поставленную задачу — выбрать наиболее подходящие события для празднования юбилея Перми. Сейчас программой юбилея руководит «Агентство новых технологий» во главе с Гульнар Гафуровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Мошев Фото: Антон Мошев

Проектный офис «Пермь-300» создан в 2018 году для координации работ городских, краевых и федеральных властей, а также для обеспечения реализации решений федерального и регионального организационных комитетов по подготовке к празднованию 300-летия города.