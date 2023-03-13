Реальные доходы жителей Челябинской области остались на уровне 2021 года

В Челябинской области реальные денежные доходы населения в 2022 году почти не изменились по сравнению с 2021 годом: показатель увеличился на 0,1%. В номинальном выражении рост составил 11,9%, до 33 тыс. руб. на человека в месяц, сообщает Челябинскстат.

Реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) южноуральцев за год выросли всего на 0,7%.

В целом объем денежных доходов населения Челябинской области в 2022 году составил 1,35 трлн руб., что на 11,5% больше, чем в 2021 году. Денежные расходы увеличились на 10,6%, до 1,29 трлн руб. В том числе на покупку товаров и оплату услуг южноуральцы потратили более 1 трлн руб., что на 11% больше, чем годом ранее.

Сбережения жителей Челябинской области за год выросли на 35,7% и составил 58,2 млрд руб.