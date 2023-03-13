В Свердловской области в начале недели потеплеет до +8 градусов

С 13 по 15 марта в Свердловской области ожидается потепление до +8 градусов и снег. По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +3°…+8°. Ожидаются мокрый снег и дождь. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Во вторник, 14 марта, температура ночью опустится до -1°…-6°. Днем синоптики прогнозируют -4°…+1°. Местами умеренные осадки – снег, мокрый снег. В отдельных районах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В среду, 15 марта, температура воздуха ночью составит -6°…-11°, днем – 0°…+5°. местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.

В Екатеринбурге днем 13 марта ожидается +6°…+8°. Ночью во вторник -1°…-3°, днем – около 0°. В воскресенье ночью температура составит -6°…-8°, днем 0°…+2°.

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