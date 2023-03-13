Свердловская область заняла третье место по числу взрывов газа в жилых домах

С 2017 года по 9 марта 2023-го в Свердловской области произошло семь ЧП со взрывом бытового газа или баллонов бытового назначения. Согласно исследованию «РИА Новости», это третий показатель по России. Больше инцидентов со взрывом газа произошло только в Московской (19 ЧП) и Нижегородской (12) областях.

Исследование основано на сообщениях экстренных служб и Следственного комитета. Всего за шесть лет в России произошел 181 случай взрыва газа в жилых домах, в которых минимум 181 человек погиб, более 500 пострадали.

В 70-80% случаев взрывы происходят в домах высотой от двух до пяти этажей. В более 50% виноваты жильцы, которые самостоятельно проводили ремонт оборудования, проносили в квартиру газовые баллоны и пытались снять заглушки, установленные за долги. 7% инцидентов связано с попытками суицида или убийством.

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