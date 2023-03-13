В Туве летом прогнозируют до 90 лесных пожаров

Около 90 лесных пожаров ожидаются летом в Республике Тува. Огнем могут быть уничтожены до 12 тыс. га угодий с ущербом лесному хозяйству около 50 млн руб., говорится в сообщении регионального минлесхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомством даны рекомендации муниципалитетам создать добровольные пожарные команды, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, топливом и спецтехникой. Также власти рекомендовали собственникам земель для борьбы с возможными пожарами создать специальные защитные полосы шириной не менее 1,4 м.

В прошлом году в республике произошло 197 лесных пожаров, в результате которых уничтожено 21,5 тыс. га леса. Ущерб от стихии превысил 200 млн руб. В результате разгула стихии также пострадал заповедник Убсунурская котловина, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пожар возник в труднодоступном горном районе заповедника по причине неосторожного обращения с огнем, уничтожено около 2 тыс. га леса.

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Лолита Белова