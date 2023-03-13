Кредитные долги жителей Кубани за год выросли на 17%

Рост кредитной задолженности жителей Краснодарского края на 1 февраля 2023 года составил 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Кредитный долг за год в среднем на одного жителя увеличился на 53,3 тыс. руб. Краснодарский край занял третье место в РФ по росту кредитной задолженности перед банками в начале 2023 года. По данным на 1 февраля текущего года, закредитованность жителей региона составила 74%. В среднем на одного жителя края приходится 372,4 тыс. руб. долга.

На первом месте — Севастополь, где прирост составил почти 20% (+21,5 тыс. руб.) при показателе среднего долга 130,1 тыс. руб. Вторую позицию занимает Тува, где долги населения перед банками выросли на 19,4% (+85,9 тыс.руб.).

В целом по России объем кредитной задолженности за год увеличился на 9% и составил 27,6 трлн руб. В 2021 году показатель не превышал 20 трлн руб., а двумя годами ранее составлял 15 трлн руб.

Анастасия Донскова

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