Артист омского драмтеатра хочет поставить спектакль о событиях в Донбассе

Артист Омского государственного академического театра драмы Степан Дворянкин планирует поставить спектакль о событиях в Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам господина Дворянкина, к этой идее его подтолкнула поездка в регион и общение с бойцами штурмового отряда «Сомали».

«Я не предполагал, что буду испытывать жгучую внутреннюю потребность поделиться увиденным, услышанным, понятым и осмысленным. В каком формате – пока не знаю. Может просто постами, может быть монолог, а может и что-то серьезнее. Обилие материала позволяет собрать полноценный спектакль»,– поделился планами артист.

Идею поддержал омский губернатор Александр Бурков. «Уверен, что он заручится поддержкой коллег. Со своей стороны, готов оказать всяческое содействие»,– сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее Степан Дворянкин снялся в роли уроженца Омска Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева в художественно-документальном фильме омской телекомпании «12 канал» «Несломленный».

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Валентин Романов