Бывший директор «Редуктора» окончательно покинул предприятие

Николай Семикопенко, возглавлявший АО «Редуктор-ПМ» в период с 1995 по 2022 год, покинул пост советника директора предприятия. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе завода. «Он не является советником»,— уточнили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что господин Семикопенко был назначен советником директора сразу после ухода с должности — с 15 июня 2022 года. Гендиректором АО «Редуктор-ПМ» был назначен Андрей Белоусов, прежде директор общества по экономике и финансам.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Компания входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т и «Ансат».