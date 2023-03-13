Лукашенко прибыл с визитом в Иран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 12 марта, прибыл с официальным визитом в Иран. Сегодня, 13 марта, он встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщает госагентство БЕЛТА.

Ожидается, что встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах, в ней также примут участие делегации двух стран. Стороны обсудят, в частности, реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Также внимание будет уделено «ситуации в регионе и в мире в целом», уточнили в пресс-службе президента Белоруссии.

Предыдущий визит господина Лукашенко в Иран состоялся в 2006 году. Они с господином Раиси также встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 года.

Лаура Кеффер